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Номер извещения
32110580257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобилей для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,
Почтовый адрес
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89
Контактный телефон
+7 8662 40-31-24
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@mrgkbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беканов Залим Салимович
Место рассмотрения предложений
Нальчик
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
Начальная цена
7 127 215,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
Адрес местонахождения
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89
29.10.21.000
45.1
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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