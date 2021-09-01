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    Главная / Торги / Модернизация системы телевизионного наблюдения согласно технического задания

    Модернизация системы телевизионного наблюдения согласно технического задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132956Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31

    Наименование закупки

    Модернизация системы телевизионного наблюдения согласно технического задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.7z

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГП_132956.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-86

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    natalya.kotelnikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Котельникова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация системы телевизионного наблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132956Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 16:0001.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132956Дата и время вскрытия заявок Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2021 13:0028.10.2021 13:0028.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132956Подведение итогов не позднее Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.202128.10.2021 13:0028.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132956Подведение итогов не позднее Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация системы телевизионного наблюдения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора и технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение к ТЗ

    19.10.2021

    Техническое задание

    19.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модернизация системы телевизионного наблюдения"

    Кол-во: 1

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