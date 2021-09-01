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Номер извещения
ГП132956
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модернизация системы телевизионного наблюдения согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-86
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
natalya.kotelnikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Котельникова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Модернизация системы телевизионного наблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132956Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 16:0001.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132956Дата и время вскрытия заявок Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский район
Подведение итогов не позднее
28.10.2021 13:0028.10.2021 13:0028.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132956Подведение итогов не позднее Модернизация системы телевизионного наблюденияЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация системы телевизионного наблюдения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
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Документация лота
Кол-во: 1
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