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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик"

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580213Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик"НальчикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    IS413

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Форма_1.1_Ценовое_предложение.xlsx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок_участников_КО.docx

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Приложение_4_Обоснование_НМЦ.pdf

    Логотип.jpg

    Приложение_1_Проект_договора.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК

    Юридический адрес

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,

    Почтовый адрес

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89

    Контактный телефон

    +7 8662 40-31-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@mrgkbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беканов Залим Салимович

    Место рассмотрения предложений

    Нальчик

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580213Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик"Нальчик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик"

    Начальная цена

    1 682 587,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК

    Адрес местонахождения

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026715/name/61373737ac6516.73744029

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 356.00000

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 26.00000

    "Позиция 3"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 290.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    24.11.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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