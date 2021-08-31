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    Главная / Торги / Скорлупа ППУ для теплоизоляции.

    Скорлупа ППУ для теплоизоляции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578178Дата и время окончания срока приема заявок Скорлупа ППУ для теплоизоляции.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1915

    Наименование закупки

    Скорлупа ППУ для теплоизоляции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1915.docx

    Протокол_1915.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Объедков Михаил Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Скорлупа ППУ для теплоизоляции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578178Дата и время окончания срока приема заявок Скорлупа ППУ для теплоизоляции.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 08:0031.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110578178Дата и время вскрытия заявок Скорлупа ППУ для теплоизоляции.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 23:5902.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578178Подведение итогов не позднее Скорлупа ППУ для теплоизоляции.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Скорлупа ППУ для теплоизоляции.

    Начальная цена

    294 350,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.21.41.113

    Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023553/name/61306142aca6e8.56718218

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 84.00000

    "Позиция 2"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 360.00000

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