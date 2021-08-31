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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника(картриджи).

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника(картриджи).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 06:5931.08.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Поставка электронно-вычислительного оборудование и оргтехники (картриджи)Оренбург, ул. Краснознамённая 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    339-т/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника(картриджи).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5._Проект_договора_на_поставку_запчастей_к_комп_технике__единовременная_поставка_.doc

    Расчет_НМЦ_на_поставку_картриджей.xlsx

    Техническое_задание.xlsx

    01_Извещение_КО.pdf

    02_Документация_КО.docx

    03_Коммерческое_предложение__Форма_2____товары.xlsx

    Итоговый_протокол_КО_339_т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-53

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011112@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ревтов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознамённая 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Поставка электронно-вычислительного оборудование и оргтехники (картриджи)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578052Подведение итогов не позднее Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Поставка электронно-вычислительного оборудование и оргтехники (картриджи)Оренбург, ул. Краснознамённая 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Поставка электронно-вычислительного оборудование и оргтехники (картриджи)

    Начальная цена

    149 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025548/name/6135d11f57f876.32935706

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 26.00000

    "Позиция 2"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 3.00000

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