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    Главная / Торги / МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд ООО "ТСК Мосэнерго" (119-ТД-2021-ХФ-ОИЗО-ВП)

    МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд ООО "ТСК Мосэнерго" (119-ТД-2021-ХФ-ОИЗО-ВП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578054Дата и время окончания срока приема заявок МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд ООО "ТСК Мосэнерго" (119-ТД-2021-ХФ-ОИЗО-ВП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    1_МИ_1_1_ТСК_МЭ_МИ_08.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 499

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ebalabai@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балабай Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.11.202119.11.2021 23:5919.11.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578054Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2021 23:5919.11.2021 23:5919.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578054Подведение итогов не позднее МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.202119.11.2021 23:5919.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578054Подведение итогов не позднее МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    18 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    200 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    200 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТСК МОСЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ТСК МОСЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    108811, Г МОСКВА, ПОС. МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТРОЕНИЕ 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8

    119618, г.Москва, ул. Терешково, д.3, а/я 553

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027979/name/6138a49cdf3cd4.70609183

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №1/МИ - Оказание консультационных и информационных услуг по имуществу для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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