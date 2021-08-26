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    Главная / Торги / Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08A

    Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08A

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 15:3026.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132954Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08AМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-751

    Наименование закупки

    Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08A

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    200626_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ__ГПБ__ФМО__КПП__с_ОП.ред.ДА.docx

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1170

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    LukyianovaUB@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Юлия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08A

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 15:30 GMT +326.08.2021 15:3026.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132954Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08AМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132954Подведение итогов не позднее Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08AМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132954Подведение итогов не позднее Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08AМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Турникета-трипода PERCo-TTR-08A

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 комплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, АГХКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.ПОДТВЕРДИТЬ желаемые условия оплаты или УКАЗАТЬ СВОИ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.112

    Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Турникет-трипод в составе:турникет со встроенной электроникой, пульт дистанционного управления PERCo-TTR-08A"

    Кол-во: 12

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    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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