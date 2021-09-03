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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110578041
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 14:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20
Контактный телефон
+7 86141 9-44-81
Факс
--
Адрес электронной почты
KhairovaIV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаирова Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Геленджик
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
Начальная цена
163 153,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ГеленджикРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,
353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20
49.41
49.41
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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