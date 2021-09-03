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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578041Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортомГеленджикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110578041

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 14:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.docx

    Техническое_задание.doc

    Техническое_задание.pdf

    Проект_Договора.doc

    Протокол_100921и1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МОРСКИМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ
    Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20

    Контактный телефон

    +7 86141 9-44-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KhairovaIV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаирова Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Геленджик

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578041Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортомГеленджик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Начальная цена

    163 153,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации и технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ГеленджикРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации и технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МОРСКИМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031593/name/613f5fe21cd802.46868890

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1.00000

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    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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