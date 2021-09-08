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    Главная / Торги / Провода и кабели (КГВВнг, ВВГнг, МКЭШ, СИП)

    Провода и кабели (КГВВнг, ВВГнг, МКЭШ, СИП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578187Дата и время окончания срока приема заявок Провода и кабели (КГВВнг, ВВГнг, МКЭШ, СИП)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1921

    Наименование закупки

    Провода и кабели (КГВВнг, ВВГнг, МКЭШ, СИП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    23.08.2021 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_1921.doc

    Извещение_1921.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клим Александр Ромуальдович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Провода и кабели (КГВВнг, ВВГнг, МКЭШ, СИП)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578187Подведение итогов не позднее Провода и кабели (КГВВнг, ВВГнг, МКЭШ, СИП)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провода и кабели (КГВВнг, ВВГнг, МКЭШ, СИП)

    Начальная цена

    126 823,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 4"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 5"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 6"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 200.00000

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