Лот 1

МИ №21VP1926 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Торгово-офисный объект с медицинским центром», расположенного по адресу: г. Москва, Резервный пр., вл. 11А для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)