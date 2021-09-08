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Номер извещения
АП002876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство для перефутеровки мельницы по 89.25662 ИТТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-53-51
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Криницына Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Устройство для перефутеровки мельницы по 89.25662 ИТТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002876Дата и время окончания срока приема заявок Устройство для перефутеровки мельницы по 89.25662 ИТТЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП002876Дата и время вскрытия заявок Устройство для перефутеровки мельницы по 89.25662 ИТТЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.01.2022 15:0021.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002876Подведение итогов не позднее Устройство для перефутеровки мельницы по 89.25662 ИТТЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство для перефутеровки мельницы по 89.25662 ИТТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 1
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