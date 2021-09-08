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    Главная / Торги / Кабельная продукция

    Кабельная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578185Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукцияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1920

    Наименование закупки

    Кабельная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    23.08.2021 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_1920.doc

    Извещение_1920.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клим Александр Ромуальдович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578185Подведение итогов не позднее Кабельная продукцияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция

    Начальная цена

    551 151,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 910.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 1332.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 65.00000

    "Позиция 4"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 106.00000

    "Позиция 5"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 6"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 620.00000

    "Позиция 7"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 8"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 9"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 10"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 44.00000

    "Позиция 11"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 12"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 180.00000

    "Позиция 13"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 14"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 45.00000

    "Позиция 15"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 240.00000

    "Позиция 16"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 100.00000

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