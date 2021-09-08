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Не указан

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Требования к документации

117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 910.00000

"Позиция 2" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 1332.00000

"Позиция 3" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 65.00000

"Позиция 4" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 106.00000

"Позиция 5" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 80.00000

"Позиция 6" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 620.00000

"Позиция 7" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 50.00000

"Позиция 8" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 30.00000

"Позиция 9" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 100.00000

"Позиция 10" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 44.00000

"Позиция 11" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 14.00000

"Позиция 12" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 180.00000

"Позиция 13" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 100.00000

"Позиция 14" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 45.00000

"Позиция 15" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 240.00000