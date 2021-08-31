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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Запчасти для оргтехники

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Запчасти для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 06:5931.08.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577962Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Запчасти для оргтехникиОренбург, ул. Краснознамённая 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    336-т/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Запчасти для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01._Приложение_02А___ТЗ_товары.xlsx

    03_Коммерческое_предложение__Форма_2____товары.xlsx

    3._Расчет_НМЦ.xlsx

    5._Проект_договора_на_поставку_запчастей_к_комп_технике__единовременная_поставка_.doc

    01_Извещение_КО.pdf

    02_Документация_КО.docx

    01_Извещение_КО.pdf

    02_Документация_КО.docx

    Итоговый_протокол_КО_336_т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-53

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011112@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ревтов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознамённая 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Запчасти для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577962Подведение итогов не позднее Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Запчасти для оргтехникиОренбург, ул. Краснознамённая 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Запчасти для оргтехники

    Начальная цена

    161 300,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.66

    Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025538/name/6135ce201bd1c0.48571971

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием"

    Кол-во: 8.00000

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