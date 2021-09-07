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    Главная / Торги / Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.

    Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132980Дата и время окончания срока приема заявок Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132980

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    фото.rar

    технический_отчет.pdf

    Комплектация_крана.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 495 249-05-05 доб. 142

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 15:00 GMT +307.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132980Дата и время окончания срока приема заявок Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132980Подведение итогов не позднее Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132980Подведение итогов не позднее Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа гусеничного крана Kobelco CKE-2500 2011г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретину Александру Андреевичу, тел.: 8(495)249-05-05 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейра д.66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться 100% аванс. Договор будет заключен с АО "МРТС".
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.151

    Краны на гусеничном ходу

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гусеничный кран Kobelco CKE-2500"

    Кол-во: 1

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