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    Главная / Торги / Поставка медицинских товаров

    Поставка медицинских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:5930.08.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских товаровПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_255_2021_МИ.docx

    Извещение_255_2021_МИ.doc

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.doc

    Протокол_итоговый_255_2021_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577966Подведение итогов не позднее Поставка медицинских товаровПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских товаров

    Начальная цена

    5 334 636,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    21.20.2

    Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024393/name/6131ac0c291fb6.36822115

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 269187.00000

    "Позиция 2"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 422261.00000

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