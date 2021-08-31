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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110578493
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосных агрегатов и насосов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.08.2021 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
+7 495 513-62-52
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
anna.shevchenko17@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Королев
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосных агрегатов и насосов
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578493Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка насосных агрегатов и насосовКоролев
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578493Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов и насосовКоролев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосных агрегатов и насосов
Начальная цена
4 179 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
28.13.14.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 6.00000
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