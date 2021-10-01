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    Главная / Торги / Поставка и монтаж сменно-запасных частей для перегрузочных машин Terex Fuchs MHL 360, зав. № 360110/0640, 2007 г.в., Terex Fuchs MHL 380, зав № 380110/0124, 2010 г.в.

    Поставка и монтаж сменно-запасных частей для перегрузочных машин Terex Fuchs MHL 360, зав. № 360110/0640, 2007 г.в., Terex Fuchs MHL 380, зав № 380110/0124, 2010 г.в.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 14:0001.10.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577998Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж сменно-запасных частей для перегрузочных машин Terex Fuchs MHL 360, зав. № 360110/0640, 2007 г.в., Terex Fuchs MHL 380, зав № 380110/0124, 2010 г.в.ТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110577998

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж сменно-запасных частей для перегрузочных машин Terex Fuchs MHL 360, зав. № 360110/0640, 2007 г.в., Terex Fuchs MHL 380, зав № 380110/0124, 2010 г.в.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 14:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    проект_Fuchs_от_26.05.2021г..docx

    ТЗ_на_ремонт__F360_F380_от_02.05.2021г..docx

    ЗД___ЗП___Услуги.docx

    Протокол_Итоги_СОГЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    port.temryuk@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Суворова Вероника Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж сменно-запасных частей для перегрузочных машин Terex Fuchs MHL 360, зав. № 360110/0640, 2007 г.в., Terex Fuchs MHL 380, зав № 380110/0124, 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.202112.11.2021 16:0012.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577998Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж сменно-запасных частей для перегрузочных машин Terex Fuchs MHL 360, зав. № 360110/0640, 2007 г.в., Terex Fuchs MHL 380, зав № 380110/0124, 2010 г.в.Темрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж сменно-запасных частей для перегрузочных машин Terex Fuchs MHL 360, зав. № 360110/0640, 2007 г.в., Terex Fuchs MHL 380, зав № 380110/0124, 2010 г.в.

    Начальная цена

    6 726 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Темрюк, порт "Темрюк", ООО "Порт Мечел - Темрюк"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP Отсрочка 15 рабочих дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    проект_Fuchs_от_26.05.2021г..docx

    22.09.2021

    ТЗ_на_ремонт__F360_F380_от_02.05.2021г..docx

    22.09.2021

    ЗД___ЗП___Услуги.docx

    22.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1081150/name/6191ed5db5eef1.50610909

    15.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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