Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение программного обеспечения для системы резервного копирования

    Приобретение программного обеспечения для системы резервного копирования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132948Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения для системы резервного копированияЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/60

    Наименование закупки

    Приобретение программного обеспечения для системы резервного копирования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_ТЗ___Программное_обеспечение_СРК.docx

    ТД_2021_60.doc

    ГП132948_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    +7 909 704-67-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    loseva@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение программного обеспечения для системы резервного копирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 21:00 GMT +330.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132948Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения для системы резервного копированияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 21:0030.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132948Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспечения для системы резервного копированияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132948Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспечения для системы резервного копированияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132948Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспечения для системы резервного копированияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение программного обеспечения для системы резервного копирования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТД 2021/60

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/60Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/60
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042853/name/6151b7b54e80d5.30214893

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение программного обеспечения для системы резервного копирования"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084309
    Оказание услуг по технической поддержке информационной системы Sabre LM
    Оказание услуг по технической поддержке информационной системы Sabre LM
    594071
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 98400,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 904 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
    Запрос предложений № ГП225580
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на предоставление неисключительного права использования программного обеспечения Microsoft.
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на...
    591664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225606
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    591729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    115 000
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Конкурентный отбор № 32211066439
    Оказание услуг на сопровождение системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
    Оказание услуг на сопровождение системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
    591270
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Северная Осетия - Алания республика
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП146930
    2453/13.10.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса Fujitsu Flex Frame
    2453/13.10.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса Fujitsu Flex Frame
    554623
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    7 229 774
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП213875
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    589647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «БЕЛАЗ-24»
    Запрос предложений № ГП948273
    Сопровождение ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "1С"
    Сопровождение ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "1С"
    303891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.01.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить