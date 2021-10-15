www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Продажа недвижимого имущества: имущественный комплекс, по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7
Номер извещения
ГП132945
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Продажа недвижимого имущества: имущественный комплекс, по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7
Начальная цена
300000000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
9000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 14:29 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.10.2021 23:59
Дата и время проведения
25.10.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Имущество с кадастровыми номерами: 78:10:0005111:1543, 78:10:0005111:1034, 78:10:0005111:1147, 78:10:0005111:1176
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
9900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Контактное лицо продавца/инициатора
Дедусь Мария Константиновна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mail@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-91-28
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.