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    Главная / Торги / Продажа недвижимого имущества: имущественный комплекс, по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7

    Продажа недвижимого имущества: имущественный комплекс, по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2021 09:0015.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132945Дата и время окончания срока приема заявок Продажа недвижимого имущества: имущественный комплекс, по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа недвижимого имущества: имущественный комплекс, по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7

    Номер извещения

    ГП132945

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Предмет договора

    Продажа недвижимого имущества: имущественный комплекс, по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д. 7

    Начальная цена

    300000000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    9000000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 14:29 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.10.2021 23:59

    Дата и время проведения

    25.10.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документы_аукциона_Бобруйская_7.zip

    Продажа_объекта_на_ул._Бобруйская_д.7.pptx.zip

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Имущество с кадастровыми номерами: 78:10:0005111:1543, 78:10:0005111:1034, 78:10:0005111:1147, 78:10:0005111:1176

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    9900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Дедусь Мария Константиновна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    mail@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-91-28

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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