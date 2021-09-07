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Номер извещения
АП002873
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 11019 «ПИР. Объекты добычи, подготовки и транспорта нефти, включая авторский надзор» для ООО «Газпромнефть – Ямал» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4672
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Басак Елена Александровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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«Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Нефтепровод I и II нитки ПСП – ALTS». Реконструкц
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002873Дата и время окончания срока приема заявок «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Нефтепровод I и II нитки ПСП – ALTS». РеконструкцТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
«Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Нефтепровод I и II нитки ПСП – ALTS». Реконструкц
Официальный сайт, на котором размещена документация
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