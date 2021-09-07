Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 11019 «ПИР. Объекты добычи, подготовки и транспорта нефти, включая авторский надзор» для ООО «Газпромнефть – Ямал» в 2021-2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002873 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0076840-336-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 11019 «ПИР. Объекты добычи, подготовки и транспорта нефти, включая авторский надзор» для ООО «Газпромнефть – Ямал» в 2021-2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4672 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Басак Елена Александровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Нефтепровод I и II нитки ПСП – ALTS». Реконструкц Дата и время окончания срока приема заявок 07.09.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002873 Дата и время окончания срока приема заявок «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Нефтепровод I и II нитки ПСП – ALTS». Реконструкц Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Нефтепровод I и II нитки ПСП – ALTS». Реконструкц Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт