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    Главная / Торги / Закупка вспомогательных материалов

    Закупка вспомогательных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002872Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспомогательных материаловСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002872

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка вспомогательных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка вспомогательных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 12:00 GMT +325.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002872Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспомогательных материаловСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 14:1615.09.2021 14:1615.09.2021 14:16Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002872Подведение итогов не позднее Закупка вспомогательных материаловСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:1615.09.2021 14:16Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002872Подведение итогов не позднее Закупка вспомогательных материаловСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка вспомогательных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    16.10.10.119

    Пиломатериалы из прочих хвойных пород

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брус 150х150"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Брус 200х200"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Доска 38 мм необрезная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Скотч канцелярский 48мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Степлер мебельный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Cкобы для мебельного степлера"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 7"

    "Пленка полиэтиленовая 200мкр"

    Кол-во: 1000

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    Прием заявок:
    11.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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