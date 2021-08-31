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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110578947
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 17:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 695-21-18
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любимов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202102.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578947Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт»
Начальная цена
3 425 273,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
58.29.50
58.29
Документация лота
Кол-во: 1.00
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