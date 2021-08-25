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Номер извещения
АП002870
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка бетона, цемента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 581
Факс
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Адрес электронной почты
s.balashov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бетона, цемента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2021 12:00 GMT +325.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002870Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бетона, цементаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 14:0915.09.2021 14:0915.09.2021 14:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002870Подведение итогов не позднее Закупка бетона, цементаСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бетона, цемента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс», Координаты: 66.153950, 76.666362Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
23.63.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.44
Кол-во: 0.8
Кол-во: 10
Кол-во: 0.2
Кол-во: 3.2
Кол-во: 0.882
Кол-во: 6.125
Кол-во: 0.338
Кол-во: 2.527
Кол-во: 0.882
Кол-во: 6.125
Кол-во: 0.338
Кол-во: 2.527
Кол-во: 1.764
Кол-во: 12.25
Кол-во: 0.676
Кол-во: 5.054
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