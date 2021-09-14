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    Главная / Торги / Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    313/2021

    Наименование закупки

    Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___1_07.09.2021.doc

    Документация_о_закупке_КО.rar

    40_6_Протокол___40_6_от_21.09.2021_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577771Подведение итогов не позднее Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577771Подведение итогов не позднее Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зубчатых колёс, шестерён для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    1 091 277,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет (оплата) по договору за поставляемый им товар будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043114/name/615204a9f2a2f1.82522767

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо зубчатое сменное диаметр 560ММ число зубьев 54 для ходовых телег отстойника 533-1-134-Н.128.01.00.004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Колесо зубчатое сменное диаметр 590ММ число зубьев 57 для ходовых телег отстойника 533-1-134-Н.128.01.00.005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Колесо зубчатое сменное диаметр 634ММ число зубьев 61 для ходовых телег отстойника 533-1-134-Н.128.01.00.006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Шестерня сменная диаметр 250х135ММ число зубьев 23 для ходовых телег отстойника 533-1-134-Н.128.01.00.001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Шестерня сменная диаметр 220х135ММ число зубьев 20 для ходовых телег отстойника 533-1-134-Н.128.01.00.002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шестерня сменная диаметр 184х135ММ число зубьев 16 для ходовых телег отстойника 533-1-134-Н.128.01.00.003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Шестерня диаметр 184х80ММ число зубьев 16 для ходовых телег отстойника 533-1-134-Н.128.01.00.009"

    Кол-во: 2

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