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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578039Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонтуг. Владимир ул. Краснознаменная д.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_ТЗ__Локальная_смета_.xlsx

    Приложение__2_к_ТЗ__Сводный_сметный_расчет_.xls

    Проект_договора_АС0003023.docx

    Извещение_AC0003023.docx

    Техническое_задание_АС0003023.docx

    Документация_AC0003023.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:59 GMT +302.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578039Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонтуг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110578039Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонтуг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 17:0007.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578039Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонтуг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578039Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонтуг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Начальная цена

    190 644,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 1.00000

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