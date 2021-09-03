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Номер извещения
ГП132946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 965 606-48-42
Факс
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Адрес электронной почты
f.sattarov@innopolis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саттаров Фанис Фаридович
Место рассмотрения предложений
Верхнеуслонский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский район
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132946Дата и время вскрытия заявок Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский район
Подведение итогов не позднее
07.09.2021 17:0007.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132946Подведение итогов не позднее Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации к закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
420500, Россия, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Адрес местонахождения
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
26.20.1
Документация лота
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