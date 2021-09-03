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    Главная / Торги / Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности

    Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_предложений.docx

    ГП_итоги.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 965 606-48-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    f.sattarov@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саттаров Фанис Фаридович

    Место рассмотрения предложений

    Верхнеуслонский район

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский район

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132946Дата и время вскрытия заявок Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский район

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 17:0007.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132946Подведение итогов не позднее Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132946Подведение итогов не позднее Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельностиВерхнеуслонский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ноутбуков, мониторов и МФУ по бюджету Центра цифровизации образовательной деятельности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации к закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    420500, Россия, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата, срок поставки: не более 30 ти календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация_цифровизация_образовательной_деятельности.xlsx

    23.08.2021

    Договор_поставки.docx

    23.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030094/name/613b2971b16f26.14493096

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютеры и периферийное оборудование"

    Кол-во:

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