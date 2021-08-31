Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств – тахографов ШТРИХ – «ТахоRUS» установленных на транспортные средства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» предназначенные для измерения и регистрации параметров движения транспортного средства (ТС) и режимов труда и отдыха водителей в реальном времени