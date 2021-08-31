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Номер извещения
32110577669
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №16035/КО - Метрологическое обеспечение производства (техническое обслуживание и подготовка к калибровке средств измерений оборудования системы валовых выбросов (CEMS), автоматического химконтроля (АХК) блока и АХК стойки котла, блочно-обессоливающей установки (БОУ) энергоблока №9) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221NP00843)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 364
Факс
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Адрес электронной почты
iuvolkov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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КО №16035/КО - Метрологическое обеспечение производства (техническое обслуживание и подготовка к калибровке средств измерений оборудования системы валовых выбросов (CEMS), автоматического химконтроля (АХК) блока и АХК стойки котла, блочно-обессоливающей установки (БОУ) энергоблока №9) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221NP00843)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577669Подведение итогов не позднее КО №16035/КО - Метрологическое обеспечение производства (техническое обслуживание и подготовка к калибровке средств измерений оборудования системы валовых выбросов (CEMS), автоматического химконтроля (АХК) блока и АХК стойки котла, блочно-обессоливающей установки (БОУ) энергоблока №9) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221NP00843)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №16035/КО - Метрологическое обеспечение производства (техническое обслуживание и подготовка к калибровке средств измерений оборудования системы валовых выбросов (CEMS), автоматического химконтроля (АХК) блока и АХК стойки котла, блочно-обессоливающей установки (БОУ) энергоблока №9) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221NP00843)
Начальная цена
5 133 490,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ОГК-2
Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2
Адрес местонахождения
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет
195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А
33.13.11.000
33.13
Документация лота
Кол-во: 1
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