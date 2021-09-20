Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10207 «Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т» для ООО «Газпромнефть-Хантос» на 2021-2024 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002864 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0078048-303-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10207 «Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т» для ООО «Газпромнефть-Хантос» на 2021-2024 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Контактный телефон +7 906 821-75-73 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Павлов Артем Алексеевич Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т Дата и время окончания срока приема заявок 20.09.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002864 Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт