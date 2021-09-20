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Номер извещения
АП002864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10207 «Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т» для ООО «Газпромнефть-Хантос» на 2021-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 906 821-75-73
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Артем Алексеевич
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 12:30 GMT +320.09.2021 12:3020.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002864Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 тТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Комплекс работ по строительству водозаборных скважин, шурфов, под «ключ» для систем ППД установками грузоподъемностью не свыше 60 т
Официальный сайт, на котором размещена документация
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