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Наименование процедуры
Реализация б/у и неисправного ИТ-оборудования ПАО «НОВАТЭК»
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, ул. Удальцова, 2
Номер извещения
ГП132935
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
Предмет договора
Реализация б/у и неисправного ИТ-оборудования ПАО «НОВАТЭК»
Начальная цена
4155456.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 14:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
б/у и неисправное ИТ-оборудование
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11805
Адрес электронной почты
Viktoriya.Romanova@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Виктория Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Устинов Николай Павлович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
novatek@novatek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-60-00 доб. 11264
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
по наилучшему ценовому предложению
Требования, предъявляемые к Участнику
Дата регистрации юридического лица участника не позднее 31.01.2016. Суммарные обороты участника торгов по данному направлению не менее 9 млн. рублей за прошедшие 2 года.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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