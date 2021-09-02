Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Реализация б/у и неисправного ИТ-оборудования ПАО «НОВАТЭК»

    Реализация б/у и неисправного ИТ-оборудования ПАО «НОВАТЭК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 15:0002.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132935Дата и время окончания срока приема заявок Реализация б/у и неисправного ИТ-оборудования ПАО «НОВАТЭК»МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация б/у и неисправного ИТ-оборудования ПАО «НОВАТЭК»

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, ул. Удальцова, 2

    Номер извещения

    ГП132935

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК

    Предмет договора

    Реализация б/у и неисправного ИТ-оборудования ПАО «НОВАТЭК»

    Начальная цена

    4155456.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 14:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Спецификация_ИТ_оборудования.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    б/у и неисправное ИТ-оборудование

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11805

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Romanova@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Виктория Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Устинов Николай Павлович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    novatek@novatek.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-60-00 доб. 11264

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    по наилучшему ценовому предложению

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Дата регистрации юридического лица участника не позднее 31.01.2016.  Суммарные обороты участника торгов по данному направлению не менее 9 млн. рублей за прошедшие 2 года.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАДОУ детский сад Василек
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087471
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    594602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 804245,40 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 212 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить