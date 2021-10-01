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Номер извещения
АП002863
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение общестроительных работ по объекту «Кабельные линии 220 кВ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56876
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогова Юлия Эрнестовна
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение общестроительных работ по объекту «Кабельные линии 220 кВ»
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2021 12:00 GMT +301.10.2021 12:0001.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002863Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение общестроительных работ по объекту «Кабельные линии 220 кВ»Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение общестроительных работ по объекту «Кабельные линии 220 кВ»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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