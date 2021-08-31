Поставка уплотнений для дизель-генераторных установок 1200 кВт и 400 кВт на базе двигателей Cummins КTA50-G8 и Cummins KTA38-G12 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Чамбэнская 1 Второй этап бурение до глубины 5500 м»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110577696 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка уплотнений для дизель-генераторных установок 1200 кВт и 400 кВт на базе двигателей Cummins КTA50-G8 и Cummins KTA38-G12 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Чамбэнская 1 Второй этап бурение до глубины 5500 м» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ

Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА Юридический адрес 150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38, Почтовый адрес 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38 Контактный телефон +7 3452 53-25-96 доб. 2330 Факс {} Адрес электронной почты MorozOI@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Мороз Оксана Игоревна Место рассмотрения предложений Тюмень Закупки и тендеры Ярославская область Ключевые слова:

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