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Номер извещения
32110577696
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка уплотнений для дизель-генераторных установок 1200 кВт и 400 кВт на базе двигателей Cummins КTA50-G8 и Cummins KTA38-G12 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Чамбэнская 1 Второй этап бурение до глубины 5500 м»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 13:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 3452 53-25-96 доб. 2330
Факс
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Адрес электронной почты
MorozOI@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Оксана Игоревна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка уплотнений для дизель-генераторных установок 1200 кВт и 400 кВт на базе двигателей Cummins КTA50-G8 и Cummins KTA38-G12 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Чамбэнская 1 Второй этап бурение до глубины 5500 м»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.09.202101.09.2021 21:0001.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577696Подведение итогов не позднее Поставка уплотнений для дизель-генераторных установок 1200 кВт и 400 кВт на базе двигателей Cummins КTA50-G8 и Cummins KTA38-G12 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Чамбэнская 1 Второй этап бурение до глубины 5500 м»Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнений для дизель-генераторных установок 1200 кВт и 400 кВт на базе двигателей Cummins КTA50-G8 и Cummins KTA38-G12 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Чамбэнская 1 Второй этап бурение до глубины 5500 м»
Начальная цена
341 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
28.99
28.99
Документация лота
Кол-во: 309.00000
Кол-во: 9.00000
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