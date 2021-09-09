Выполнение работ по замене силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. № 581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв. № 581295 для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110577639 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по замене силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. № 581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв. № 581295 для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина

Все закупки и тендеры АО МКБ Факел Юридический адрес 141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33 Почтовый адрес 141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33 Контактный телефон +7 915 058-27-13 Факс +7 495 573-83-47 Адрес электронной почты tender@npofakel.ru Ф.И.О. контактного лица Синельников Сергей Владимирович Место рассмотрения предложений Химки, АО "МКБ "Факел" Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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