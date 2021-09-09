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Номер извещения
32110577639
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. № 581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв. № 581295 для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
23.08.2021 13:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 915 058-27-13
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синельников Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки, АО "МКБ "Факел"
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Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577639Дата и время окончания срока приема заявок Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2021 14:0017.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577639Дата окончания срока рассмотрения заявок Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"
Дата и время проведения
20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110577639Дата и время проведения Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 14:0024.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577639Подведение итогов не позднее Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577639Подведение итогов не позднее Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295
Начальная цена
7 051 457,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
352 572,89 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
33.14.11.000
33.14
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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