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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. № 581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв. № 581295 для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Выполнение работ по замене силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. № 581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв. № 581295 для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577639Дата и время окончания срока приема заявок Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577639

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв. №581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. № 581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв. № 581295 для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    23.08.2021 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Аукцион_замена_трансформаторов.docx

    Извещение_замена_трансформаторов.docx

    Проект_договора__трансформаторы_замена__заявка_2021_89_.docx

    Техническое_задание_замена_трансформаторов_НОВОЕ.docx

    Техническое_задание_приложения.PDF

    Протокол___88_2_от_24.09.2021.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 915 058-27-13

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синельников Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Химки, АО "МКБ "Факел"

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577639Дата и время окончания срока приема заявок Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.2021 14:0017.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577639Дата окончания срока рассмотрения заявок Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"

    Дата и время проведения

    20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110577639Дата и время проведения Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 14:0024.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577639Подведение итогов не позднее Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577639Подведение итогов не позднее Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295Химки, АО "МКБ "Факел"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена силовых трансформаторов №1 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.№581269, №2 в ТП-1 ТМ-1000/6-10 инв.581270, №2 в ТП-5 ТМ-1000/6-10 инв. №581284, №4 в ТП-9 ТМ-1000/6-10 инв.№ 581295

    Начальная цена

    7 051 457,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    352 572,89 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    352 572,89

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042296/name/6151683b5c6055.58690132

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 4.00000

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