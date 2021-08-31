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    Главная / Торги / Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора)

    Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577621Дата и время окончания срока приема заявок Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора).ТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577621

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    РКСТ-006-21

    Наименование закупки

    Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД.zip

    Протокол_РКСТ_006_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Концессионные коммунальные системы
    Все закупки и тендеры РКС-Тамбов

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5

    Контактный телефон

    +7 4752 70-07-00 доб. 1905

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    DubrovskiyEA@tamcomsysl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубровский Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577621Дата и время окончания срока приема заявок Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора).Тамбов

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110577621Дата и время вскрытия заявок Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора).Тамбов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577621Подведение итогов не позднее Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора).Тамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора).

    Начальная цена

    3 491 484,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РКС-Тамбов
    Все закупки и тендеры РКС-Тамбов

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5

    Классификатор ОКПД2

    42.21.23

    Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.91

    Строительство водных сооружений

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025402/name/6135b5a1890f51.82556220

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство водных сооружений"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    12.03.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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