Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110577621 Уникальный номер закупки Номер закупки РКСТ-006-21 Наименование закупки Замена аэрационной системы на третьей очереди аэротенков (2 секции по 4 коридора) и второй очереди (2 секции по 4 коридора) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Концессионные коммунальные системы

Все закупки и тендеры РКС-Тамбов Юридический адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519 Почтовый адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5 Контактный телефон +7 4752 70-07-00 доб. 1905 Факс {} Адрес электронной почты DubrovskiyEA@tamcomsysl.ru Ф.И.О. контактного лица Дубровский Евгений Александрович Место рассмотрения предложений Тамбов Закупки и тендеры Тамбовская область Ключевые слова:

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