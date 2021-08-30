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Номер извещения
ГП132927
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текстолит лист. 70 мм - 500 кг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-32
Факс
--
Адрес электронной почты
PoluninaIV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полунина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текстолит лист. 70 мм - 500 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132927Дата и время окончания срока приема заявок Текстолит лист. 70 мм - 500 кгКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 09:0030.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132927Дата и время вскрытия заявок Текстолит лист. 70 мм - 500 кгКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
30.08.2021 09:3030.08.2021 09:3030.08.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132927Подведение итогов не позднее Текстолит лист. 70 мм - 500 кгКаменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текстолит лист. 70 мм - 500 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
19.20.42.122
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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