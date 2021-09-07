Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Наиболее предпочтительный порядок оплаты - отсрочка от 30 дней по факту поставки

АО ФОРТ Все закупки и тендеры АО ФОРТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пиломатериал 150*150*2250" Кол-во: 3040

"Позиция 2" "Пиломатериал 100х150х2850" Кол-во: 2680

"Позиция 3" "Пиломатериал 50*100*2850" Кол-во: 1370

"Позиция 4" "Пиломатериал 50*100*1000" Кол-во: 932

"Позиция 5" "Пиломатериал 50*100*1500" Кол-во: 675

"Позиция 6" "Пиломатериал 100*100*1000" Кол-во: 540

"Позиция 7" "Пиломатериал 50х100х2870" Кол-во: 190

"Позиция 8" "Доска сосновая 50мм ГОСТ 8485-86" Кол-во: 130.11

"Позиция 9" "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004" Кол-во: 480

"Позиция 10" "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004" Кол-во: 460

"Позиция 11" "Брус для стрелочных переводов пропитка вакуумная А4 тип I Р65 1/7 ГОСТ 8816-2003" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Брус для стрелочных переводов пропитка вакуумная А4 тип I Р65 1/9 ГОСТ 8816-2003" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Шпала деревянная тип 1А пропитанная масляным антисептиком" Кол-во: 478

"Позиция 14" "Пиломатериал 25*100*2850" Кол-во: 104

"Позиция 15" "ШПАЛА ДЕРЕВЯННАЯ" Кол-во: 400

"Позиция 16" "Пиломатериал 150*150*3150" Кол-во: 100

"Позиция 17" "Пиломатериал 100*100*2870" Кол-во: 75

"Позиция 18" "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004" Кол-во: 470

"Позиция 19" "Шпала деревянная пропитанная тип 1" Кол-во: 223

"Позиция 20" "Доска хвойная обрезная 40х100х2850 сорт 2 ГОСТ 8486-86" Кол-во: 45.74

"Позиция 21" "Доска хвойная обрезная 25х100х2850 сорт 2 ГОСТ 8486-86" Кол-во: 43.02

"Позиция 22" "Брусья для стрелочных переводов пропитанные новые (к-т тип А4(1)" Кол-во: 111

"Позиция 23" "Брус для стрелочных переводов пропитка вакуумная А4 тип I Р65 1/9 ГОСТ 8816-2003" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Брусья на стрелочный перевод пропитанные 1/9" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Брус переводной деревянный пропитанный тип 1А 1/9" Кол-во: 1.5

"Позиция 26" "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004" Кол-во: 100

"Позиция 27" "Доска необрезная 40-50х200-300х4000 мм" Кол-во: 21.5

"Позиция 28" "Шпала деревянная пропитанная тип 1" Кол-во: 704

"Позиция 29" "Шпала деревянная пропитанная тип 2" Кол-во: 40

"Позиция 30" "Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм" Кол-во: 100

"Позиция 32" "Доска хвойная обрезная 25х100х6000 сорт 2 ГОСТ 8486-86" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Брус деревянный 2сорт 50Х100мм (сосна)" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Пиломатериал 50*100*3000" Кол-во: 1.2

"Позиция 35" "Пиломатериал 25*100*3000" Кол-во: 1.2

"Позиция 36" "Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Пиломатериал 150*150*2870" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см" Кол-во: 0.9

"Позиция 40" "Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт" Кол-во: 0.9

"Позиция 41" "Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см" Кол-во: 0.9

"Позиция 42" "Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт" Кол-во: 0.7

"Позиция 43" "Доска 30х100х2800 (сосна) ГОСТ 8486-66" Кол-во: 0.3

"Позиция 44" "Доска хвойных пород обрезная 40мм" Кол-во: 0.5

"Позиция 45" "Доска обрезная 150х150х2870" Кол-во: 0.1

"Позиция 46" "Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм" Кол-во: 0.53

"Позиция 47" "Доска необрезная 50мм" Кол-во: 0.1