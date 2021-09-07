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    Главная / Торги / Пиломатериалы

    Пиломатериалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132931Дата и время окончания срока приема заявок ПиломатериалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    16

    Наименование закупки

    Пиломатериалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_участникам_по_НДС.docx

    Форма_ТКП_лесо_пиломатериалы.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-15-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.suetina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суетина Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пиломатериалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 18:00 GMT +307.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132931Дата и время окончания срока приема заявок ПиломатериалыМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 18:0014.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132931Подведение итогов не позднее ПиломатериалыМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132931Подведение итогов не позднее ПиломатериалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пиломатериалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительный порядок оплаты - отсрочка от 30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    46.73.12.000

    Услуги по оптовой торговле пиломатериалами

    16.10.21.111

    Пиломатериалы профилированные из сосны

    16.10.10.119

    Пиломатериалы из прочих хвойных пород

    16.10.10.115

    Пиломатериалы из пихты

    16.10.10.111

    Пиломатериалы из сосны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пиломатериал 150*150*2250"

    Кол-во: 3040

    "Позиция 2"

    "Пиломатериал 100х150х2850"

    Кол-во: 2680

    "Позиция 3"

    "Пиломатериал 50*100*2850"

    Кол-во: 1370

    "Позиция 4"

    "Пиломатериал 50*100*1000"

    Кол-во: 932

    "Позиция 5"

    "Пиломатериал 50*100*1500"

    Кол-во: 675

    "Позиция 6"

    "Пиломатериал 100*100*1000"

    Кол-во: 540

    "Позиция 7"

    "Пиломатериал 50х100х2870"

    Кол-во: 190

    "Позиция 8"

    "Доска сосновая 50мм ГОСТ 8485-86"

    Кол-во: 130.11

    "Позиция 9"

    "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004"

    Кол-во: 480

    "Позиция 10"

    "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004"

    Кол-во: 460

    "Позиция 11"

    "Брус для стрелочных переводов пропитка вакуумная А4 тип I Р65 1/7 ГОСТ 8816-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Брус для стрелочных переводов пропитка вакуумная А4 тип I Р65 1/9 ГОСТ 8816-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Шпала деревянная тип 1А пропитанная масляным антисептиком"

    Кол-во: 478

    "Позиция 14"

    "Пиломатериал 25*100*2850"

    Кол-во: 104

    "Позиция 15"

    "ШПАЛА ДЕРЕВЯННАЯ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "Пиломатериал 150*150*3150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Пиломатериал 100*100*2870"

    Кол-во: 75

    "Позиция 18"

    "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004"

    Кол-во: 470

    "Позиция 19"

    "Шпала деревянная пропитанная тип 1"

    Кол-во: 223

    "Позиция 20"

    "Доска хвойная обрезная 40х100х2850 сорт 2 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 45.74

    "Позиция 21"

    "Доска хвойная обрезная 25х100х2850 сорт 2 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 43.02

    "Позиция 22"

    "Брусья для стрелочных переводов пропитанные новые (к-т тип А4(1)"

    Кол-во: 111

    "Позиция 23"

    "Брус для стрелочных переводов пропитка вакуумная А4 тип I Р65 1/9 ГОСТ 8816-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Брусья на стрелочный перевод пропитанные 1/9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Брус переводной деревянный пропитанный тип 1А 1/9"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 26"

    "Шпала деревянная пропитка вакуумная тип I L=2750 ГОСТ 78-2004"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Доска необрезная 40-50х200-300х4000 мм"

    Кол-во: 21.5

    "Позиция 28"

    "Шпала деревянная пропитанная тип 1"

    Кол-во: 704

    "Позиция 29"

    "Шпала деревянная пропитанная тип 2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Доска хвойная обрезная 25х100х6000 сорт 2 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Брус деревянный 2сорт 50Х100мм (сосна)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Пиломатериал 50*100*3000"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 35"

    "Пиломатериал 25*100*3000"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 36"

    "Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Пиломатериал 150*150*2870"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 40"

    "Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 41"

    "Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 42"

    "Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 43"

    "Доска 30х100х2800 (сосна) ГОСТ 8486-66"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 44"

    "Доска хвойных пород обрезная 40мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 45"

    "Доска обрезная 150х150х2870"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 46"

    "Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм"

    Кол-во: 0.53

    "Позиция 47"

    "Доска необрезная 50мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 48"

    "Доска обрезная строганная 25мм хвойных пород"

    Кол-во: 0.15

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