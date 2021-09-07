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Номер извещения
ГП132931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пиломатериалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-15-24
Факс
Адрес электронной почты
o.suetina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суетина Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пиломатериалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 18:00 GMT +307.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132931Дата и время окончания срока приема заявок ПиломатериалыМосква
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 18:0014.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132931Подведение итогов не позднее ПиломатериалыМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пиломатериалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
46.73.12.000
16.10.21.111
16.10.10.119
16.10.10.115
16.10.10.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3040
Кол-во: 2680
Кол-во: 1370
Кол-во: 932
Кол-во: 675
Кол-во: 540
Кол-во: 190
Кол-во: 130.11
Кол-во: 480
Кол-во: 460
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 478
Кол-во: 104
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 75
Кол-во: 470
Кол-во: 223
Кол-во: 45.74
Кол-во: 43.02
Кол-во: 111
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1.5
Кол-во: 100
Кол-во: 21.5
Кол-во: 704
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1.2
Кол-во: 1.2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.53
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.15
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