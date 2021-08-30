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Номер извещения
ГП132925
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т000991 Закупка светодиодных экранов для студии АСБ-27
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00 доб. 6708
Факс
Адрес электронной почты
aoleksenko@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олексенко Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Т000991 Закупка светодиодных экранов для студии АСБ-27
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132925Дата и время окончания срока приема заявок Т000991 Закупка светодиодных экранов для студии АСБ-27Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 15:0030.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132925Дата и время вскрытия заявок Т000991 Закупка светодиодных экранов для студии АСБ-27Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 23:0030.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132925Подведение итогов не позднее Т000991 Закупка светодиодных экранов для студии АСБ-27Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т000991 Закупка светодиодных экранов для студии АСБ-27
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
26
Документация лота
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