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    Главная / Торги / Расходные материалы - фильтры

    Расходные материалы - фильтры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132926Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы - фильтрыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132926

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные материалы - фильтры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    23.08.2021 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_фильтры.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 544-33-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YKaterenchuk@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катеренчук Юлия Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы - фильтры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132926Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы - фильтрыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 12:0030.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132926Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы - фильтрыМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132926Подведение итогов не позднее Расходные материалы - фильтрыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы - фильтры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    23.08.2021

    ТЗ_фильтры.docx

    23.08.2021

    Типовой_договор1.docx

    23.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр типа FMO-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фильтр типа FMM-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фильтр типа FCA-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фильтрующий элемент FTSE-4 – 1 –OS (Сталь SS316)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Уплотнение фильтра PTFE"

    Кол-во: 1

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