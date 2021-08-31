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Номер извещения
32110577536
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.08.2021 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1905
Факс
--
Адрес электронной почты
DubrovskiyEA@tamcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Тамбов
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«Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577536Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»Тамбов
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 10:0031.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110577536Дата и время вскрытия заявок «Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»Тамбов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577536Подведение итогов не позднее «Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»Тамбов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»
Начальная цена
14 296 641,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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