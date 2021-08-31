«Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110577536 Уникальный номер закупки Номер закупки ТКС-К-063-21 Наименование закупки «Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Dy=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Тамбовские коммунальные системы

Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы Юридический адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5 Почтовый адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5 Контактный телефон +7 4752 70-07-00 доб. 1905 Факс -- Адрес электронной почты DubrovskiyEA@tamcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Дубровский Евгений Александрович Место рассмотрения предложений Тамбов Закупки и тендеры Тамбовская область Ключевые слова:

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