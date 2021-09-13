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    Главная / Торги / Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577507Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_ед__заявки__32110577507_.docx

    Извещение__171___изм_от_06.09.2021__.docx

    Приложение__1.1_к_Извещению_о_закупке.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-56-54

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочуров Сергей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 08:00 GMT +313.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577507Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 08:0013.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110577507Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 08:0014.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577507Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по установке двустороннего комплекса системы контроля превышения габарита транспорта для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Начальная цена

    2 633 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    43.29

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033867/name/6142c425dd5569.78347567

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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