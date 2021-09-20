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    Главная / Торги / Грузозахватные приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА

    Грузозахватные приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132932Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКАСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132932

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Грузозахватные приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_Приложение_3_Форма_договора_подряда.docx

    Приложения_к_ТЗ.7z

    ТЗ_на_ГЗП_для_МНЛЗ_ЛССС.docx

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    Письмо_приглашение_к_участию_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

    Юридический адрес

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Почтовый адрес

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Контактный телефон

    +7 923 573-73-74

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Olesya.Tihonkih@lsss.kzgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихоньких Олеся Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 23:00 GMT +320.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132932Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКАСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 23:0020.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132932Дата и время вскрытия заявок Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКАСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 23:0030.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132932Подведение итогов не позднее Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКАСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132932Подведение итогов не позднее Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКАСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

    Адрес местонахождения

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Классификатор ОКПД2

    28.22.13.120

    Механизмы подъемные, используемые для подъема транспортных средств

    28.22.99.000

    Услуги по производству подъемно-транспортного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

    28.22.11.190

    Подъемники, не включенные в другие группировки

    28.22.18.314

    Манипуляторы погрузочные и разгрузочные

    28.22.18.270

    Оборудование для загрузки доменных печей

    28.22.18.269

    Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие группировки

    28.22.18.181

    Рольганги, транспортеры для технологического перемещения металла

    25.73.60.111

    Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи

    27.90.40.130

    Захваты подъемные электромагнитные

    28.22.20.000

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22.1

    Производство талей и подъемников

    Документация лота

    Приложения_к_ТЗ.7z

    07.09.2021

    3_Приложение_3_Форма_договора_подряда.docx

    07.09.2021

    Письмо_приглашение_к_участию_ЭТП.doc

    07.09.2021

    ТЗ_на_ГЗП_для_МНЛЗ_ЛССС.docx

    07.09.2021

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование, изготовление и поставка грузозахватных приспособлений (скоба, захваты) для оборудования МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170 ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА"

    Кол-во: 1

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