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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог автомобильных газозаправочных станций ООО «ГЭС Брянск» в Орловской области

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог автомобильных газозаправочных станций ООО «ГЭС Брянск» в Орловской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:5930.08.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132920Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог автомобильных газозаправочных станций ООО «ГЭС Брянск» в Орловской областиг. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132920

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    08/08-2021МИ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог автомобильных газозаправочных станций ООО «ГЭС Брянск» в Орловской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Приложение_2_Техническая_часть_асфальт.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1.1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1.2___ТП.docx

    Протокол_рассмотрения__оценки_и_сопоставления_заявок_участников_открытых_маркети.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК

    Юридический адрес

    414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9

    Почтовый адрес

    241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А

    Контактный телефон

    +7 952 968-88-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ermakova@gesbryansk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЕРМАКОВА АННА НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог автомобильных газозаправочных станций ООО «ГЭС Брянск» в Орловской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132920Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог автомобильных газозаправочных станций ООО «ГЭС Брянск» в Орловской областиг. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог автомобильных газозаправочных станций ООО «ГЭС Брянск» в Орловской области

    Начальная цена

    259 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС БРЯНСК
    Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9

    241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А

    Классификатор ОКПД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1021972/name/612df2bbeb0ec4.39607236

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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