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    Главная / Торги / Оказание транспортных услуг с использованием специальной, грузоперевозящей, грузоподъемной техники и услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг.

    Оказание транспортных услуг с использованием специальной, грузоперевозящей, грузоподъемной техники и услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 20:0009.09.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132939Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг с использованием специальной, грузоперевозящей, грузоподъемной техники и услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    357

    Наименование закупки

    Оказание транспортных услуг с использованием специальной, грузоперевозящей, грузоподъемной техники и услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14.10.2021_Техническое_задание.docx

    Прил._2___Матрица_оценки_предложений_Претендентов.XLSX

    0._Том_1___Общая_часть.doc

    Прил._3___Техническое_задание.DOCX

    Прил._1___Анкета_Участника_предварительного_отбора.DOCX

    Прил._4___Форма___Финансовые_показатели__для_заполнения_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14181

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Ivleva@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлева Наталия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг с использованием специальной, грузоперевозящей, грузоподъемной техники и услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132939Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг с использованием специальной, грузоперевозящей, грузоподъемной техники и услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг с использованием специальной, грузоперевозящей, грузоподъемной техники и услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание транспортных услуг по перевозке персонала на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг."

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг специальной техникой на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг."

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг грузоперевозящей и грузоподъемной техникой на Салмановском (Утреннем) НГКМ в период 2022-2024 гг."

    Кол-во:

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