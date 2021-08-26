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Номер извещения
ГП132923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка огнезащитного покрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1170
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
LukyianovaUB@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Юлия Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка огнезащитного покрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 14:30 GMT +326.08.2021 14:3026.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132923Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огнезащитного покрытияМосква
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132923Подведение итогов не позднее Закупка огнезащитного покрытияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка огнезащитного покрытия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9009 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, АГХКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
20.30.22.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8190
Кол-во: 819
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