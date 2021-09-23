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    Главная / Торги / 1520/23.08.21/КО/Э Поставка масляных фильтров

    1520/23.08.21/КО/Э Поставка масляных фильтров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132919Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масляных фильтровСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132919

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1520/23.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1520/23.08.21/КО/Э Поставка масляных фильтров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.08.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Изменение_2.pdf

    Изменение_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масляных фильтров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 15:30 GMT +323.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132919Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масляных фильтровСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2021 06:0024.09.2021 06:0024.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132919Дата и время вскрытия заявок Поставка масляных фильтровСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2021 12:0015.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132919Подведение итогов не позднее Поставка масляных фильтровСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.202115.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132919Подведение итогов не позднее Поставка масляных фильтровСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масляных фильтров

    Начальная цена

    202 107,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка масляных фильтров"

    Кол-во:

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