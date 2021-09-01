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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ АГЗС№25 (Г. ВОЛГОГРАД)

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ АГЗС№25 (Г. ВОЛГОГРАД)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132922Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению системы видеонаблюдения АГЗС№25” (Волгоград)АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-055/2021

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ АГЗС№25 (Г. ВОЛГОГРАД)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_предл._в_электр._форме___ГЭС_055_2021__внедрение_сист.видеонаблюдения_.docx

    Докум._о_запросе_предл._в_эл._форме___ГЭС_055_2021__внедрение_сист.видеонаблюдения_.docx

    Протокол_подведения_итогов_ГЭС_055.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по внедрению системы видеонаблюдения АГЗС№25” (Волгоград)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132922Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению системы видеонаблюдения АГЗС№25” (Волгоград)Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 11:0001.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132922Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по внедрению системы видеонаблюдения АГЗС№25” (Волгоград)Астрахань

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2021 16:0001.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132922Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению системы видеонаблюдения АГЗС№25” (Волгоград)Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132922Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению системы видеонаблюдения АГЗС№25” (Волгоград)Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по внедрению системы видеонаблюдения АГЗС№25” (Волгоград)

    Начальная цена

    267 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    63.11.2

    Услуги по передаче потокового видео и аудио

    Классификатор ОКВЭД2

    95

    Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

    Документация лота

    Проект договора

    23.08.2021

    Расчет_цены_для_ЭТП.docx

    23.08.2021

    Локальный_сметный_расчет_02_01_01_АГЗС_25.xlsx

    23.08.2021

    Задание_на_СМР.pdf

    23.08.2021

    Проект_СОТ_АГЗС_25.pdf

    23.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023562/name/6130625852e422.98845744

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 1.00000

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