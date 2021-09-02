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Номер извещения
32110577782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал" и ООО «РВК-Орск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 07:3014.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577782Подведение итогов не позднее Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
205 002,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
22.19.10.000
22.19
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 104
Кол-во: 2
Кол-во: 27
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 74
Кол-во: 10
Кол-во: 26
Кол-во: 35
Кол-во: 10
Кол-во: 43
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 550
Кол-во: 24
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 52
Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 07:3014.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577782Подведение итогов не позднее Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»
Начальная цена
257 028,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск, ул. Крупской, д. 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ОРСК
Все закупки и тендеры РВК-ОРСК
Адрес местонахождения
462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1
22.19.10.000
22.19
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 220
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 11
Кол-во: 13
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 46
Кол-во: 20
Кол-во: 45
Кол-во: 630
Кол-во: 10
Кол-во: 460
Кол-во: 22
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 60
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