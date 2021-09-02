Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал" и ООО «РВК-Орск»

    Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал" и ООО «РВК-Орск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100

    Наименование закупки

    Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал" и ООО «РВК-Орск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лист_согласования_80_2021_ГПБ.pdf

    Тех_заключение_лот_1.pdf

    32110577782__Конкурентный_лист_лот_1.pdf

    80_2021ГПБ___РТИ__сальниковая_набивка.pdf

    Приложение_7___к_Методике_обоснования_НМЦ.XLSX

    Информационная_карта.docx

    Приложение_4___Критерии_оценки___при_попозиционной_закупке.xlsx

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Приложение_5___Памятка_ГЛБ.docx

    Приложение_3___Форма_подачи_предложений__товары_.xlsx

    Приложение_1___Техническое_задание.xlsx

    32110577782__Конкурентный_лист_лот_2.pdf

    Тех_заключение_лот_2.pdf

    Лист_согласования_80_2021_ГПБ.pdf

    80_2021ГПБ___РТИ__сальниковая_набивка.pdf

    80_2021ГПБ___РТИ__сальниковая_набивка.pdf

    Лист_согласования_80_2021_ГПБ.pdf

    Лист_согласования_80_2021_ГПБ.pdf

    80_2021ГПБ___РТИ__сальниковая_набивка.pdf

    Лист_согласования_80_2021_ГПБ.pdf

    80_2021ГПБ___РТИ__сальниковая_набивка.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 07:3014.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577782Подведение итогов не позднее Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577782Подведение итогов не позднее Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    205 002,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 дней (15 рабочих дней для СМСП) с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 20 дней после направления отгрузочной разнарядки на электронную почту поставщика. Период поставки (выполнения работ, оказания услуг) - с момента заключения договора до 30.04.2022
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    22.19.10.000

    Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040853/name/614c98d3092450.42797636

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040857/name/614c995fb4b524.76703751

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040856/name/614c995a245447.98470335

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040850/name/614c98ca6313c1.89222607

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041164/name/614d7cb750dcc0.70505919

    24.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041163/name/614d7cac9ec9d8.09260357

    24.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043466/name/6152be624b3066.92057716

    28.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043465/name/6152be593b7f19.86890589

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коврик диэлектрический 750x750мм ГОСТ 4997-75"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Лента транспортерная 4-500-2ТК-200-2-2-1 500ММ 5.0-6.0ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Манжета армированная 2.2 90ММ 1 2.2-90х120-1 ГОСТ 8752"

    Кол-во: 104

    "Позиция 4"

    "Набивка сальниковая АСП-31 8х8ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Набивка сальниковая АСП-31 10х10ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 27

    "Позиция 6"

    "Набивка сальниковая АСП-31 12х12ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Набивка сальниковая АСП-31 14х14ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Набивка сальниковая АСП-31 18х18ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 74

    "Позиция 9"

    "Набивка сальниковая АСП-31 20х20ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Набивка сальниковая АСП-31 22х22ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 26

    "Позиция 11"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 6Х6ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 35

    "Позиция 12"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 8х8ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 10х10ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 43

    "Позиция 14"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 12х12ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 14х14ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 16х16ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 18х18ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 20х20ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 22х22ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "Пластина 1Ф- I-ТМКЩ- С 8ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Пластина 1Ф- I-ТМКЩ- С 10ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 550

    "Позиция 22"

    "Ремень клиновой В (Б) 2240"

    Кол-во: 24

    "Позиция 23"

    "Рукав газовый кислородный 9ММ 3 20МПа черный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Сальник 1.2-130х160-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Сальник 2.2-90x120-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 52

    Лот 2

    Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 07:3014.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577782Подведение итогов не позднее Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577782Подведение итогов не позднее Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО «РВК-Орск»

    Начальная цена

    257 028,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, ул. Крупской, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 дней (15 рабочих дней для СМСП) с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 20 дней после направления отгрузочной разнарядки на электронную почту поставщика. Период поставки (выполнения работ, оказания услуг) - с момента заключения договора до 30.04.2022
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ОРСК
    Все закупки и тендеры РВК-ОРСК

    Адрес местонахождения

    462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.10.000

    Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040862/name/614c9b2c552fa6.27271167

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040864/name/614c9b33115654.70621811

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040869/name/614c9cc86856c0.32675466

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040867/name/614c9c9c98d929.81219895

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041165/name/614d7d0728a659.05237831

    24.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041166/name/614d7d10973178.45707163

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо МУВП К7 (86,5х45х22х12) ТУ 2500-37600152106-94"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Кольцо МУВП К5 (56,5х30х14) ТУ 2500-37600152106-94"

    Кол-во: 220

    "Позиция 3"

    "Кольцо МУВП К3 ТУ 2500-37600152106-95"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Кольцо МУВП К4 ТУ 2500-37600152106-96"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Кольцо резиновое 35х18х9х4,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Кольцо резиновое 45х24х11х6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Лента транспортерная 2Л-650-4-ТК-200-2-3-1Б 650ММ 10ММ (возможна замена на Лента транспортерная 2Л-650-4-ТК-200-2-3/1 РБ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лента транспортерная 4-500-2ТК-200-2-2-1 500ММ 5.0-6.0ММ (возможна замена на Лента транспортерная 500 ЕР160/2 2/1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 6Х6ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 8х8ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 10х10ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 13

    "Позиция 12"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 12х12ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 14х14ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 16х16ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 11

    "Позиция 15"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 18х18ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 20х20ММ ГОСТ 5153"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Паронит ПОН-Б 1030x1560 3ММ (возможна замена на размер 1000x1500)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Паронит ПОН-Б 1030x1560 2ММ (возможна замена на размер 1000x1500)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Паронит ПОН-Б 1030x1560 4ММ (возможна замена на размер 1000x1500)"

    Кол-во: 46

    "Позиция 20"

    "Пластина 1Ф- I-ТМКЩ-С 2ММ ГОСТ 7337"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Пластина 1Ф- I-ТМКЩ-С 3ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 45

    "Позиция 22"

    "Пластина 1Ф- I-ТМКЩ-С 4ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 630

    "Позиция 23"

    "Пластина 1Ф- I-ТМКЩ-С 5ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Рукав газовый кислородный 9ММ 3 20МПа черный"

    Кол-во: 460

    "Позиция 25"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-80-5-6000 У ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 22

    "Позиция 26"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-100-5-6000 У ГОСТ 5398-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Шланг поливочный резиновый диаметр 15ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Шланг поливочный резиновый диаметр 20ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "каболка Д-8 мм"

    Кол-во: 60

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП724422
    Полиуретановая композиция
    Полиуретановая композиция
    130640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.12.2017 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить