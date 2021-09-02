Поставка РТИ, набивки сальниковой для нужд ООО "Оренбург Водоканал" и ООО «РВК-Орск»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 дней (15 рабочих дней для СМСП) с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 20 дней после направления отгрузочной разнарядки на электронную почту поставщика. Период поставки (выполнения работ, оказания услуг) - с момента заключения договора до 30.04.2022