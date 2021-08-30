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    Главная / Торги / Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговли

    Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговли

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговлиАсбестПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110577359

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговли

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 13:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_договору.xls

    проект_договора_Приложение_2.doc

    Извещение.doc

    Закупочная_документация.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Перечень_документов_к_протоколу_рассмотрения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender2@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Светлана Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговли

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 09:3030.08.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577359Подведение итогов не позднее Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговлиАсбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговли

    Начальная цена

    10 422 774,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    63 270 усл.шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик производит доставку Товара своими силами, средствами и за свой счёт на склады Покупателя, расположенные по адресам, указанным в Дислокации объектов (торговых точек) Покупателя (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью проекта договора).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами товарно-транспортной, товарной накладной или УПД. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение ____ календарных дней (согласно заявке участника) с момента отправки Поставщику заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    10

    Производство пищевых продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022190/name/612e11a8984470.95839179

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022191/name/612e11b2acd3d1.89417961

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пищевых продуктов"

    Кол-во: 63270.00000

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