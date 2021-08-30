Поставка продовольственных товаров для магазинов фирменной торговли

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами товарно-транспортной, товарной накладной или УПД. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение ____ календарных дней (согласно заявке участника) с момента отправки Поставщику заявки.