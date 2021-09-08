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    Главная / Торги / Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасности

    Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577334Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасностиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    226

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    23.08.2021 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_аттестация_СТБ.pdf

    226_21_аттестациястб.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 07:00 GMT +308.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577334Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасностиЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2021 07:0009.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577334Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасностиЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    10.09.2021 07:0010.09.2021 07:0010.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110577334Дата и время проведения Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасностиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 07:0013.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577334Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасностиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577334Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасностиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аттестации работников транспортной безопасности

    Начальная цена

    2 110 269,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19.000

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030706/name/613ecdde654458.17133964

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "2 категория"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "4 категория"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 3"

    "5 категория"

    Кол-во: 83.00000

    "Позиция 4"

    "6 категория"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 5"

    "7 категория"

    Кол-во: 8.00000

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