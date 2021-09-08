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Номер извещения
32110577288
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по транспортной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
23.08.2021 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-29
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
urdog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Махнева Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг по транспортной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 07:00 GMT +308.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577288Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по транспортной безопасностиЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.09.2021 07:0009.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577288Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание образовательных услуг по транспортной безопасностиЕкатеринбург
Дата и время проведения
10.09.2021 07:0010.09.2021 07:0010.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110577288Дата и время проведения Оказание образовательных услуг по транспортной безопасностиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 07:0013.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577288Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по транспортной безопасностиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по транспортной безопасности
Начальная цена
514 666,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
85.42.19
85.42
Документация лота
Кол-во: 75.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 5.00000
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