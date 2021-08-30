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    Главная / Торги / Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУ

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    отказ_от_проведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 17:3013.09.2021 17:3013.09.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132917Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 17:3013.09.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132917Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемной техники и ППУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045802/name/615565a0a24be3.11931502

    30.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тип механизма: бортовой автомобиль с КМУ; Марка: 58491 0000030-20; Наименование технического устройства: 58491-0000030-20(558491L)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тип механизма: бортовой автомобиль с КМУ; Марка: 6930 (ИМ-150); Наименование технического устройства: ИК 1503-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тип механизма: бортовой автомобиль с КМУ; Марка: 4320-0911-40; Наименование технического устройства: ИМ-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тип механизма: кран автомобильный 25 т; Марка: КС 45717-1; Наименование технического устройства: КС-45717-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Тип механизма: ППУА 1600/100; Марка: АМЕ 4923АА; Наименование технического устройства: ППУА 1600/100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тип механизма: передвижная мастерская с КМУ; Марка: 6930-0000010; Наименование технического устройства: ИК 953-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Тип механизма: сварочный агрегат передвижной; Марка: CHALLENDGER TERRA GATOR TG2244; Наименование технического устройства: КМС-2.7"

    Кол-во: 1

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